FW-OB: Schwerer Verkehrsunfall auf der A3: Eine verletzte Person

Am heutigen Montagmittag wurde die Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen gegen 14:30 Uhr über einen schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Köln (kurz vor der Ausfahrt Oberhausen-Lirich) informiert. In dessen Folge rückten Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Unfallstelle aus. Des Weiteren wurde direkt ein Rettungshubschrauber mitalarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich das Meldebild: Ein Transporter kollidierte am Stauende mit einem Lkw, der Betonteile geladen hatte. Der Fahrer des Transporters wurde eingeklemmt und musste nach Absprache mit dem Notarzt unverzüglich aus dem Fahrzeug mittels hydraulischen Rettungsgerät befreit werden. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der Patient bodengebunden in eine Duisburger Spezialklinik transportiert. Der Fahrer des Lkws blieb unverletzt. Durch den Unfall war die A3 in Fahrtrichtung Köln gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Die Feuerwehr war mit insgesamt 28 Einsatzkräften vor Ort. Der genaue Unfallhergang wird derzeit durch die Autobahnpolizei ermittelt.

