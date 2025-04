POL-BO: 22-Jähriger beraubt - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen, 8. April, in Bochum-Mitte zwei Einbrecher auf frischer Tat festgenommen. Eine Zeugin hatte gegen 1.10 Uhr den Notruf der Polizei gewählt, nachdem sie zwei verdächtige Personen beobachtet hatte, die in ein Büro an der Griesenbruchstraße eingebrochen waren. Die Einsatzkräfte konnten die beiden ...

