FW-OB: Unfall am Busbahnhof Sterkrade

Um 15:20 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr über einen Unfall am Busbahnhof Sterkrade informiert. Dort waren zwei Linienbusse bei einem Fahrmanöver zusammengestoßen. Da aufgrund der ersten Meldungen unklar war, wie schwer und wie viele Personen verletzt waren, wurden Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr entsandt. Nach der Erkundung konnte schnell Entwarnung gegeben werden, es gab keine Schwerverletzten, lediglich ein Säugling mit seiner Mutter wurde vorsorglich zur Abklärung in die nächstgelegene Kinderambulanz gebracht. Die Feuerwehr sicherte die beiden Busse und übergab die Einsatzstelle an die Polizei.

Der Bahnhof war im Feierabendverkehr sehr gut besucht, alle Fahrgäste verhielten sich vorbildlich und unterstützten die Rettungskräfte bei ihrer Arbeit. (FD)

