FW-OB: Brennendes Klettergerüst auf Schulhof

Oberhausen (ots)

Am heutigen Sonntagabend gegen 21:50 Uhr, gingen bei der Feuerwehr Oberhausen mehrere Anrufe über einen Brand im Bereich einer Schule in Oberhausen Altstaden ein. Da zu Anfang unklar war, was dort brennt, wurde der Löschzug der Feuerwache 1, ein zusätzliches Hilfeleistungsfahrzeug der Feuerwache 2 sowie der Kommandowagen zur Einsatzstelle alarmiert. Bei Eintreffen der Einheiten stand ein Klettergerüst im Innenhof der Schule in Vollbrand. Das Feuer drohte auf einen Gebäudeteil überzugreifen, was durch den schnellen und koordinierten Löscheinsatz verhindert werden konnte. Die Feuerwehr Oberhausen war mit 14 Einsatzkräften ca. eine Stunde im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

