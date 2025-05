Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Rettungshubschrauber landet auf Parkplatz zur Unterstützung des Rettungsdienstes

Oberhausen (ots)

Am heutigen Sonntag, 11.05.25, wurde aufgrund des Verletzungsmusters beim eingehenden Notruf in der Leitstelle der Feuerwehr Oberhausen ein Rettungshubschrauber zur Unterstützung der Rettungsdiensteinheiten in den Oberhausener Süden mitalarmiert. Die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes hatten bereits vor Ort erste Maßnahmen ergriffen und die Patientin stabilisiert, als der Hubschrauber eintraf. Nach Absprache zwischen dem vor Ort befindlichen Notarzt und der Hubschrauberbesatzung konnte aufgrund der Verletzungen ein Transport in ein nahegelegenes Krankenhaus mit dem Rettungswagen durchgeführt werden. Für die Landung des Rettungshubschraubers wurde ein nahegelegener Parkplatz durch die Polizei abgesperrt. Die Landung auf dem Parkplatz verlief reibungslos und ohne Zwischenfälle. Anwohner und Passanten wurden gebeten, den Bereich während des Einsatzes freizuhalten, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten. Die Einheiten der Feuerwehr Oberhausen waren für ca. 60 Minuten im Einsatz gebunden.

