Polizei Düren

POL-DN: Mit geparktem Pkw kollidiert und geflüchtet - die Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am Sonntagnachmittag (10.08.2025) kollidierte ein Radfahrer auf dem Friedrichplatz in Düren mit einem geparkten Pkw und beschädigte diesen dabei. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Gegen 16:45 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein Radfahrer, der den Friedrichplatz aus Richtung Eschstraße befuhr, in Höhe der Hausnummer 2 mit einem geparkten Pkw kollidierte. Durch den Aufprall wurde die Heckscheibe des PKW zerstört. Trotz Aufforderung eines Zeugen, das Eintreffen der Polizei abzuwarten, entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem silbernen Fahrrad in Richtung Zülpicher Straße, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Der Zeuge beschreibt den Radfahrer als männlich, sehr korpulent, kurze braune Haare, bekleidet mit einem gelblichen Kurzarmoberteil. Der Flüchtige zog sich durch den Zusammenstoß eine oberflächliche Schnittwunde am linken Arm zu.

Die Polizei bittet Personen, die Angaben zur Person des flüchtigen Unfallverursachers machen können, sich unter der Telefonnummer 02421-949 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Düren
Pressestelle

Telefon: 02421 949-1100
Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell

