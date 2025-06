Polizei Düren

POL-DN: Mit gestohlenem Leichtkraftrad geflüchtet

Düren (ots)

Am Samstagnachmittag (28.06.2025) entzog sich ein 17-Jähriger einer Polizeikontrolle und flüchtete mit einem gestohlenen Leichtkraftrad. Im Rahmen einer umfangreichen Fahndung konnte der Tatverdächtige gestellt werden. Gegen 16:28 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Straße An der Tränke in Fahrtrichtung Binsfeld. Beim Abbiegen in die Brückenunterführung der B56, in Richtung der Straße Im Rossfeld, fiel den Beamten eine Gruppe Jugendlicher auf, die sich unter der Brücke aufhielt. Noch bevor eine Kontrolle stattfinden konnte, rannten die jungen Männer zu ihren abgestellten Leichtkrafträdern und flüchteten in unterschiedliche Richtungen -ohne Schutzhelm und mit überhöhter Geschwindigkeit.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung stellte die Streifenwagenbesatzung anhand eines abgelesenen Kennzeichens fest, dass eines der Fahrzeuge gestohlen war. Dieses Leichtkraftrad wurde kurze Zeit später verlassen in der Nähe eines Maisfeldes bei Binsfeld aufgefunden. An der anschließenden Fahndung beteiligten sich mehrere Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber. Gegen 18:00 Uhr führte der Hinweis eines aufmerksamen Zeugen schließlich zum Erfolg: Eine zivile Streife konnte den 17-jährigen Tatverdächtigen im Bereich zwischen Düren und Binsfeld stellen. Das gestohlene Fahrzeug wurde sichergestellt. Den Jugendlichen erwarten nun entsprechende Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an.

