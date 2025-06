Polizei Düren

POL-DN: Zwei Verletzte bei Zusammenstoß auf der Staumauer

Heimbach (ots)

Beim Wendevorgang eines Pkw auf der L15 in Höhe der Staumauer Schwammenauel kam es am Freitag (27.06.2025) zur Kollision mit einem Motorradfahrer, der durch den Verkehrsunfall schwer verletzt wurde.

Gegen 14:12 Uhr kam es in Höhe des Gastronomiebetriebes an der Staumauer des Rursees zu einem Verkehrsunfall, als eine 88-jährige Touristin aus Belgien zunächst mit ihrem Pkw am Fahrbahnrand hielt und dann auf der Fahrbahn wenden wollte. Hierbei übersah sie nach ersten Erkenntnissen einen 40-jährigen Motorradfahrer aus Inden, der die L15 ebenfalls in Richtung Kermeter befuhr und dem wendenden Pkw nicht mehr ausweichen konnte. Bei der Kollision mit dem Pkw wurde der Kradfahrer schwerverletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Seniorin aus Belgien erlitt durch den Unfall einen Schock und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 5.000,- Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell