Polizei Bielefeld

POL-BI: Flucht nach Überholmanöver mit Unfall

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Mitte- Der schnellen Reaktion eines Bielefelders am Sonntagabend, 13.04.2025, ist zu verdanken, dass ein Kind unverletzt blieb. Der Vater erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 50-jähriger Bielefelder überquerte mit seinem 5-jährigen Sohn gegen 18:10 Uhr an der Bleichstraße in Höhe der Straße Lohbreite den Fußgängerüberweg. Während bereits ein PKW wartete überholte unvermittelt ein PKW mit hoher Geschwindigkeit den Wartenden und fuhr in Richtung Am Stadtholz davon. Dem Bielefelder gelang es noch, seinen Sohn auf dem Fußgängerüberweg zurück zu reißen, so dass der Überholende ihn nicht erfasste. Der 50-Jährige stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

Bei dem flüchtigen PKW soll es sich um einen schwarzen Audi TT oder um einen schwarzen Mercedes mit Bielefelder Kennzeichen handeln.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

