Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW-Fahrer lässt verletzten Radfahrer zurück - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede- Heute Mittag, 16.04.2025, streifte ein PKW einen Radfahrer, so dass dieser zu Fall kam. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen fuhren gegen 12:50 Uhr ein PKW-Fahrer sowie ein Fahrradfahrer nebeneinander auf der Brockhagener Straße in Richtung Brackwede. Beide beabsichtigten an der Einmündung Brockhagener Straße Ecke Sommerstraße abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang streifte der PKW den 21-jährigen Radler, so dass dieser zu Fall kam, und setzte anschließend seine Fahrt fort. Ein Rettungswagen brachte den leicht Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei fragte: Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen schwarzen PKW und dessen Fahrer geben?

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell