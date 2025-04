Polizei Bielefeld

POL-BI: Drogen aus Transporter verkauft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 15.04.2025, wurde ein Bielefelder festgenommen, der Nahe einer Substitutionsstelle Drogen und Alkohol aus einem Transporter verkaufte. Am Montag, 07.04.2025 und am Freitag, 11.04.2025, wurden zudem Dealer am Kesselbrink gefasst.

Gegen 17:00 Uhr wurde die Polizei von einem Angehörigen der Drogenszene über einen verdächtigen Transporter informiert, der in der Borsigstraße abgestellt war. Mit einem richterlichen Beschluss wurde der Fahrer des Transporters, sein Fahrzeug und seine Wohnung durchsucht.

Der Fahrer, ein 27-jähriger Bielefelder, steht nun im Verdacht, aus dem Transporter heraus mit Heroin, Amphetaminen, Cannabis, Medikamenten und hochprozentigem Alkohol gehandelt zu haben. Da die Eigentumsverhältnisse der dort aufgefundenen neun Flaschen Vodka und sechs Flaschen Whiskey ungeklärt blieben, wurden diese ebenfalls beschlagnahmt.

Der 27-Jährige mit deutscher Staatsbürgerschaft wurde vorläufig festgenommen.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung, bei der auch ein Diensthund eingesetzt wurde, konnten diverse Pillen und Tablettenboxen aufgefunden und sichergestellt werden.

Neben diesem Dealer konnten in der zurückliegenden Woche, zwei weitere Dealer auf frischer Tat ertappt werden.

Am Montag, 07.04.2025, gegen 14:40 Uhr wurde ein 28-jähriger Borgholzhausener am Kesselbrink dabei erwischt, wie er mit Drogen handelte. Die Polizisten stellten bei dem Mann mit guineischer Staatsbürgerschaft mehrere Verkaufseinheiten Cannabis und Geld in szenetypischer Stückelung sicher.

Des Weiteren wurde am Freitag, 11.04.2025, ein 28-jähriger Mann gegen 17:05 Uhr am Kesselbrink von der Soko Innenstadt kontrolliert. Der Bielefelder mit algerischer Staatsbürgerschaft führte zehn Verkaufseinheiten Marihuana und Bargeld in szenetypischer Stückelung mit sich.

