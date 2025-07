POL-HI: Einbruch in Stadionräumlichkeiten - Polizei sucht Zeugen!

Hildesheim (ots) - Sarstedt (tko) In der Zeit von Freitag, 18.07.2025, 17.00 Uhr, bis Montag, 21.07.2025, 07.30 Uhr, kam es an der Schiller-Oberschule zu einer Sachbeschädigung. Die bisher unbekannten Täter zerstörten zunächst mit einem Gullydeckel ein Erdgeschossfenster. Durch das Loch der Scheibe stiegen sie dann in die Schule ein. Dort kam es zu weiteren Beschädigungen an mehreren Grünpflanzen. Insgesamt entstand ...

