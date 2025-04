Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Motorrad kollidiert mit PKW - Zeugenaufruf



45473 MH-Altstadt II: Am Freitagabend (18. April) kam es an der Kreuzung Aktienstraße/ Engelbertusstraße zu einem Zusammenstoß von einem PKW und einem Leichtkraftrad. Der 17-Jährige Motorradfahrer und seine 15-jährige Sozia wurden schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19:30 Uhr befuhr der 17-jährige Mülheimer mit seinem Leichtkraftrad der Marke Yamaha die Aktienstraße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Auf der Gegenfahrbahn der Aktienstraße fuhr zu dem Zeitpunkt eine 28-Jährige mit ihrem Audi A4 in Richtung Mellinghoferstraße. An der Kreuzung zur Engelbertusstraße bog die junge Frau nach links ab. Im Kreuzungsbereich kam es dann zu dem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Leichtkraftrad.

Der Motorradfahrer und seine Sozia stürzten und verletzten sich schwer. Durch Passanten alarmierte Rettungskräfte der Feuerwehr Mülheim brachten die beiden verletzten Mülheimer umgehend in Krankenhäuser.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei sicherte mehrere Stunden die Unfallspuren vor Ort.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. Sollten Sie den Unfall beobachtet haben, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /hey

