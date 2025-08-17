Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Pkw flüchtet vor der Polizei

Gera (ots)

Am Samstag, den 16.08.2025 wollten Beamte der Polizei Gera gegen 00:50 Uhr im Bereich Straße der Freundschaft / B2 einen Pkw Renault Twingo einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als die Beamten das Anhaltesignal am Streifenwagen einschalteten, gab der Pkw-Führer plötzlich Gas und versuchte sich somit der Kontrolle zu entziehen. Hierbei überfuhr er mit erhöhter Geschwindigkeit eine für ihn rote Lichtzeichenanlage. Der Pkw konnte im Anschluss am Wohnhaus des Halters festgestellt werden. Der Fahrzeugführer befand sich im Haus. Da vor Ort keine Reaktion auf die Ansprachen der Beamten erfolgte, wurde das Grundstück und das Wohnhaus nach dem Fahrzeugführer durchsucht. Dieser konnte folglich im Haus aufgegriffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,45 Promille. Gegen den 19-jährigen Fahrzeugführer wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen verbotener Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt.

