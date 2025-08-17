Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mit zu viel Alkohol am Steuer

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am Freitagabend (15.08.2025) gegen 21:50 Uhr führten Beamte der Greizer Polizei eine Verkehrskontrolle auf einer Verbindungsstraße zwischen Mohlsdorf und Teichwolframsdorf durch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 66-jährigen Fahrzeugführer erzielte einen Wert von 1,34 Promille. Es folgte die Beschlagnahme des Führerscheines an Ort und Stelle sowie eine Blutentnahme im Krankenhaus. Bestätigt sich nun der Verdacht einer Verkehrsstraftat, drohen eine empfindliche Geldstrafe sowie ein längerer Entzug der Fahrerlaubnis. (PZ)

