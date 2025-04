POL-SI: Motorradfahrer baut Unfall unter Alkoholeinfluss - #polsiwi

Hilchenbach (ots) - Am Mittwoch (02.04.2025) ist eine 13-Jährige Schülerin in Hilchenbach von einem bislang unbekannten PKW angefahren worden. Gegen 13:00 Uhr wollte die Schülerin einen Zebrastreifen an der Rothenberger Straße überqueren. Nachdem ein heranfahrender, weißer SUV am Zebrastreifen stoppte, ging sie los. In diesem Moment setzte der PKW wieder zur ...

mehr