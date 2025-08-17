Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Diebstahl eines Mopeds

Altenburger Land (ots)

Schmölln: Am 16.08.2025 erhielt die Polizei kurz nach Mitternacht die Mitteilung, dass in der Karl-Liebknecht-Straße gerade zwei Personen dabei sind ein Kleinkraftrad Simson S51 zu entwenden. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort war ein Täter bereits geflüchtet. Das Fahrzeug sowie der zweite Täter konnten nach Hinweis des Anrufers in der Karlstraße aufgefunden werden. Dieser Täter versuchte sich zunächst unter einem Pkw zu verstecken, wurde jedoch entdeckt und vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme leistete der 22-Jährige schließlich auch noch Widerstand gegen die Beamten. Er musste nach Rücksprache mit der Justiz und Durchführung der polizeilichen Maßnahme wieder entlassen werden.

