PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Diebstahl eines Mopeds

Altenburger Land (ots)

Schmölln: Am 16.08.2025 erhielt die Polizei kurz nach Mitternacht die Mitteilung, dass in der Karl-Liebknecht-Straße gerade zwei Personen dabei sind ein Kleinkraftrad Simson S51 zu entwenden. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort war ein Täter bereits geflüchtet. Das Fahrzeug sowie der zweite Täter konnten nach Hinweis des Anrufers in der Karlstraße aufgefunden werden. Dieser Täter versuchte sich zunächst unter einem Pkw zu verstecken, wurde jedoch entdeckt und vorläufig festgenommen. Bei der Festnahme leistete der 22-Jährige schließlich auch noch Widerstand gegen die Beamten. Er musste nach Rücksprache mit der Justiz und Durchführung der polizeilichen Maßnahme wieder entlassen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 11:30

    LPI-G: Einbrüche in Pkw

    Altenburger Land (ots) - Haselbach: In der Nacht vom 15.08.2025 zum 16.08.2025 zerstörte ein bislang unbekannter Täter in der Teichstraße die Scheibe der Fahrertür eines Pkw Mazda und entwendete aus dem Fahrzeug eine Geldbörse. Ein weiterer Einbruch in einen Pkw ereignete sich in den Morgenstunden des 16.08.2025 am Lindenplatz. Auch hier wurde die Scheibe der Fahrertür des angegriffenen VW zerstört und aus dem Fahrzeug eine Geldbörse entwendet. Die entstandenen ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 10:07

    LPI-G: Pkw flüchtet vor der Polizei

    Gera (ots) - Am Samstag, den 16.08.2025 wollten Beamte der Polizei Gera gegen 00:50 Uhr im Bereich Straße der Freundschaft / B2 einen Pkw Renault Twingo einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als die Beamten das Anhaltesignal am Streifenwagen einschalteten, gab der Pkw-Führer plötzlich Gas und versuchte sich somit der Kontrolle zu entziehen. Hierbei überfuhr er mit erhöhter Geschwindigkeit eine für ihn rote ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 09:56

    LPI-G: Mit zu viel Alkohol am Steuer

    Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am Freitagabend (15.08.2025) gegen 21:50 Uhr führten Beamte der Greizer Polizei eine Verkehrskontrolle auf einer Verbindungsstraße zwischen Mohlsdorf und Teichwolframsdorf durch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 66-jährigen Fahrzeugführer erzielte einen Wert von 1,34 Promille. Es folgte die Beschlagnahme des Führerscheines an Ort und Stelle sowie eine Blutentnahme ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren