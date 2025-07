Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Landkreis Ludwigsburg: Mehrere Eisautomaten aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (17.07.2025) trieben noch unbekannte Täter im Landkreis Ludwigsburg ihr Unwesen. Die Unbekannten brachen den derzeitigen Ermittlungen zufolge in den Städten und Gemeinden Remseck am Neckar, Bietigheim-Bissingen, Pleidelsheim, Steinheim an der Murr, Walheim, Asperg und Sachsenheim insgesamt sieben Eisautomaten auf und entwendeten Bargeld in insgesamt vierstelliger Höhe. Die Täter brachen einen weiteren Eisautomaten in Pleidelsheim auf, bei dem sie keine Beute machen konnten. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Mögliche Tatzusammenhänge werden geprüft. Der Polizeiposten Remseck am Neckar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel. 07146 28082-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

