Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Jugendliche Randalierer

Altenburger Land (ots)

Altenburg: Am 17.08.2025 gingen kurz nach 01:00 Uhr mehrere Mitteilungen ein, wonach mehrere Jugendliche in der Molbitzer Straße randalieren sollten. Dabei wurden laut Zeugen aus der Gruppe heraus Warnbaken von einer Baustelle gegen ein Bushaltestellenhäuschen und eine Flasche nach einem vorbeifahrenden Mopedfahrer geworfen. Als der Mopedfahrer daraufhin anhielt wurde er geschlagen und das Moped umgeworfen. Als die Gruppe schließlich von ihm abließ, setzte er seine Fahrt Richtung Rositz fort. Die Bushaltestelle blieb zum Glück unbeschädigt aber durch die Beamten wurden in der Folge im Umfeld noch beschädigte Verkehrszeichenträger festgestellt. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 0213301/2025 und nimmt Hinweise unter der Tel. 034474710 entgegen.

