Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit überschlagenem PKW

B 51, Tawern (ots)

Am 16.08.2025 gegen 19:00 Uhr ereignete sich auf der B 51 im Tawerner Wald ein Verkehrsunfall, bei dem ein PKW aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Der 19-Jährige Fahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Für die Zeit der Rettungsmaßnahmen war die B 51 im Bereich des Tawerner Waldes für ca. eine Stunde voll gesperrt. Im Einsatz waren die freiwillige Feuerwehr aus Tawern, das DRK sowie die Polizei Saarburg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saarburg unter 06581 91550 zu melden.

