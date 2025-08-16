PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Auseinandersetzung auf offener Straße: Ermittlungen wegen mehrerer Straftaten eingeleitet

Konz (ots)

Am Freitag, den 15.08.2025 gegen 10:00 Uhr kam es in der Wiltinger Straße in Konz, in Höhe des "Haus der Jugend" u.a. zu einer Körperverletzung. Die geschädigte PKW Fahrerin hatte zunächst ein verbales Streitgespräch mit einem männlichen Verkehrsteilnehmer, welches lt. der Geschädigten zu eskalieren drohte. Hierbei sei es zu einer Bedrohung, Beleidigung und zu einer Sachbeschädigung zu ihrem Nachteil gekommen. Ein unbeteiligter Dritter habe die Situation mitbekommen, sei dazwischen gegangen und habe hierbei den männlichen Verkehrsteilnehmer verletzt. Laut den Beteiligten haben unabhängige Zeugen den Vorfall beobachtet. Es wird darum gebeten, dass sich diese Personen bei der Polizeiwache Konz unter der Telefonnummer 06501-92680 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Granastraße 116
54329 Konz
www.polizei.rlp.de

Ansprechpartner:
Töllner, POK
06501-9268-0
06581 9155-50
pwkonz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 16.08.2025 – 11:08

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Norma Parkplatz

    Waldrach (ots) - Am Samstag, dem 16.08.2025, im Zeitraum von 09:00 bis 10:00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Norma Marktes in Waldrach eine Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte PKW war in dem o.g. Zeitraum auf der Parkfläche hinter dem Markt abgestellt. Vermutlich kollidierte der Unfallverursacher beim Ein-/Ausparken mit dem geschädigten PKW. Es entstand Sachschaden im Wert von ca 1.500 Euro. Zeugen, die ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 10:02

    POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

    Konz (ots) - Am Mittwoch, den 13.08.2025, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 14:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Netto Marktes Konz, eine Verkehrsunfallflucht. Die Unfallgeschädigte stellte ihren PKW, einen schwarzen Honda Civic, vorwärts in Queraufstellung, in zweiter Reihe vor dem Netto Markt, unbeschädigt ab. Im Nachgang stellte sie einen Streifschaden im hinteren rechten Fahrzeugbereich, sowie an der hinteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren