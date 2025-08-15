PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht in der Idarer Straße in Idar-Oberstein, Stadtteil Göttschied

Idar-Oberstein (ots)

Am 11.08.2025 gegen 08:55 Uhr kam es in der Idarer Straße in Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Ausparken touchierte der Geschädigte ein vorbeifahrendes Fahrzeug. Anstatt die Personalien auszutauschen setzte der Fahrer des vorbeifahrenden Fahrzeuges die Fahrt fort. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich bei der Polizeiinspektion in Idar-Oberstein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Idar-Oberstein
Hauptstraße 236
55743 Idar-Oberstein
Telefon: 06781-561-0
E-Mail: piidar-oberstein@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 00:15

    POL-PDTR: Unfallflucht in der Bahnhofstraße

    Schweich (ots) - Am Dienstag, den 12.08.2025 kam es zwischen 16:00 und 17:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Schweich, unweit der Einmündung Langfuhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw der Marke Seat. Der unfallverursachende Fahrer entfernte sich samt Fahrzeug anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe dürfte schätzungsweise bei ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 18:03

    POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht durch unbekannt Rewe-Parkplatz in Hermeskeil

    Hermeskeil (ots) - Am Donnerstag, den 14.08.2025 zwischen 14:00 - 14:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Trierer Straße in Hermeskeil zu einem Verkehrsunfall bei dem ein geparktes blaues Fahrzeug beschädigt wurde. Hierbei ist das unfallverursachende Fahrzeug vermutlich beim Ausparken mit dem sich daneben befindlichen PKW kollidiert. Bei dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren