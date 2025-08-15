Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugenaufruf: Verkehrsunfallflucht in der Idarer Straße in Idar-Oberstein, Stadtteil Göttschied

Idar-Oberstein (ots)

Am 11.08.2025 gegen 08:55 Uhr kam es in der Idarer Straße in Idar-Oberstein zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Ausparken touchierte der Geschädigte ein vorbeifahrendes Fahrzeug. Anstatt die Personalien auszutauschen setzte der Fahrer des vorbeifahrenden Fahrzeuges die Fahrt fort. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich bei der Polizeiinspektion in Idar-Oberstein zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell