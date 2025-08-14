PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht am Meerhafen

Idar-Oberstein (ots)

Am Mittwoch, den 13.08.2025, gegen 17:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Sportplatzes "Meerhafen" im Stadtteil Hammerstein während eines Fußballspieles zu einem Verkehrsunfall zwischen einem orangefarbenen Renault und einem weiteren unbekannten Fahrzeug. Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden am linken vorderen Kotflügel. Der unbekannte Unfallbeteiligte verließ die Unfallstelle ohne den Pflichten eines Verkehrsunfallbeteiligten nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder den Beteiligten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter 06781-5610 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Idar-Oberstein Hauptstraße 236 55743 Idar-Oberstein Telefon: 06781/561-0 E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Telefon: 0651-9779-0
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

