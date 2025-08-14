PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Einbruchdiebstahl in private Fischerhütte am Osterbach in Reinsfeld

Reinsfeld (ots)

Im Zeitraum Sonntag, den 27.07. bis Mittwoch, den 13.08.2025 wurde in eine auf einem Privatgrundstück gelegene Fischerhütte am Osterbach in Reinsfeld eingebrochen.

Der oder die Täter brachen die verschlossene Eingangstür zur Fischerhütte auf und ließen sich augenscheinlich häuslich nieder. Sie benutzten einen im Objekt befindlichen Bolzenschneider, um in der Hütte vorgelagerten offenen Unterstand diverse mittels Ketten gesicherte Sitzgelegenheiten etc. freizubekommen und im späteren Verlauf zu nutzen.

Weiterhin wurde die in der Hütte befindliche Angelausrüstung benutzt und Fische gefangen und vor Ort verzehrt. Im und um das Objekt konnten Spuren und Gegenstände gesichert werden, die Rückschlüsse auf den oder die Täter zulassen werden.

Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizeiinspektion Hermeskeil bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung, wer im oben genannten Zeitraum Bewegungen bzw. Wahrnehmungen in oder um die Fischerhütte festgestellt hat.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiinspektion Hermeskeil
Trierer Straße 53
54411 Hermeskeil
Tel. 06503/9151-0
E-Mail: pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 21:47

    POL-PDTR: Flüchtige Motocrossmaschinen in Hoppstädten-Weiersbach

    Hoppstädten-Weiersbach (ots) - Am Mittwoch, 13.08.2025 um 19:10Uhr fielen der Streife zwei Motocrossmaschinen ohne amtliche Kennzeichen im Bereich der Esso-Tankstelle, 55768 Hoppstädten-Weiersbach im öffentlichen Verkehrsraum auf. Nach Erblicken der Streife ergriffen die beiden Motocrossfahrer die Flucht in Richtung Waldgebiet Fissler-Werk. Beschreibung 1: weiß ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 14:53

    POL-PDTR: Verpuffung in einer Brennerei- bitte Fenster und Türen geschlossen halten

    Mehring (ots) - Feuerwehr und Polizei sind aktuell im Einsatz bei einer Brennerei in der Deierbachstraße in Mehring. Dort kam es nach ersten Angaben zu einer Verpuffung in der Brennerei, wobei eine Person schwerverletzt wurde. Die Löschmaßnahmen der Feuerwehr dauern noch an. Der Gefahrenbereich wird großräumig abgesperrt. Die Einsatzleitung bittet alle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren