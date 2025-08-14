PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht durch unbekannt Rewe-Parkplatz in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Donnerstag, den 14.08.2025 zwischen 14:00 - 14:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Trierer Straße in Hermeskeil zu einem Verkehrsunfall bei dem ein geparktes blaues Fahrzeug beschädigt wurde. Hierbei ist das unfallverursachende Fahrzeug vermutlich beim Ausparken mit dem sich daneben befindlichen PKW kollidiert. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen dunklen SUV gehandelt haben. Anschließend hat sich dieses von der Unfallörtlichkeit entfernt. Hinweise zum bislang unbekannten Fahrer:in samt Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Hermeskeil telefonisch unter der Tel. 06503 91510 oder per E-Mail unter pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier
Polizeiinspektion Hermeskeil
06503 91510
pihermeskeil.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Trier mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 13:57

    POL-PDTR: Einbruchdiebstahl in private Fischerhütte am Osterbach in Reinsfeld

    Reinsfeld (ots) - Im Zeitraum Sonntag, den 27.07. bis Mittwoch, den 13.08.2025 wurde in eine auf einem Privatgrundstück gelegene Fischerhütte am Osterbach in Reinsfeld eingebrochen. Der oder die Täter brachen die verschlossene Eingangstür zur Fischerhütte auf und ließen sich augenscheinlich häuslich nieder. Sie benutzten einen im Objekt befindlichen ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 21:47

    POL-PDTR: Flüchtige Motocrossmaschinen in Hoppstädten-Weiersbach

    Hoppstädten-Weiersbach (ots) - Am Mittwoch, 13.08.2025 um 19:10Uhr fielen der Streife zwei Motocrossmaschinen ohne amtliche Kennzeichen im Bereich der Esso-Tankstelle, 55768 Hoppstädten-Weiersbach im öffentlichen Verkehrsraum auf. Nach Erblicken der Streife ergriffen die beiden Motocrossfahrer die Flucht in Richtung Waldgebiet Fissler-Werk. Beschreibung 1: weiß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren