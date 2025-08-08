PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Mann wird bestohlen - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Siechenholzweg - Braunschweig

31.07.2025, 19:30 Uhr

Fahrrad und Wertgegenstände weg

Bereits am vergangenen Donnerstag befuhr ein 37-Jähriger mit seinem Fahrrad den Siechenholzweg in Richtung Lindenbergsiedlung. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der Mann und wurde durch diesen Sturz bewusstlos. Bei dem Sturz verletzte sich der Radfahrer leicht. Er wachte erst am Folgetag gegen 11:00 Uhr wieder auf, als er von einer bisher unbekannten Frau geweckt wurde.

Bereits dort stellte der 37-Jährige fest, dass ihm sein Fahrrad, die Geldbörse, das Mobiltelefon und die Schuhe fehlten. Im Anschluss gelangte er ohne ein bewusstes Wahrnehmen in seine Wohnung. Als er den Tatort noch einmal aufsuchte, konnte er sein Mobiltelefon und seine teilweise entleerte Geldbörse wiederfinden.

Am 04.08.2025 erstattete der Braunschweiger bei der Polizei Anzeige. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können und die Frau, welche den Mann geweckt hat. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Nord unter 0531/ 476-3315 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

