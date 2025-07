Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Mit überhöhter Geschwindigkeit im Ölhafen Karlsruhe unterwegs

Karlsruhe (ots)

Am gestrigen Tag, 17. Juli 2025, fiel mehreren Zeuginnen und Zeugen im Ölhafen Karlsruhe ein Tankmotorschiff mit auffällig hoher Geschwindigkeit auf. Sein Ziel waren die Verladestellen.

Das Anlegen dieses Schiffes an der entsprechenden Verladestelle im Ölhafen misslang dann aufgrund der hohen Geschwindigkeit. In einem Kreisbogen fuhr der Schiffsführer in Richtung Verladestelle und schaffte es in der Folge nicht mehr abzubremsen. Das Schiff lief auf die Uferböschung auf und fuhr sich fest. Dabei touchierte es einen Dalben (dicker Pfahl im Gewässer zur Befestigung oder Abweisung von Schiffen). Es brauchte mehrere Fahrmanöver bis sich das Schiff wieder löste und korrekt anlegen konnte. Ursächlich für den Unfall war die nicht angepasste Geschwindigkeit. Die Wasserschutzpolizeistation Karlsruhe hat nun den Verdacht auf eine Straftat (Gefährdung des Schiffsverkehrs) und hat die Ermittlungen übernommen.

Bei dem Unfall wurden keine Menschen verletzt. Der Schaden beläuft sich auf eine fünfstellige Summe.

