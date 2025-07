Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Ticketloser Fahrgast mit Einhandmesser

Grimmenthal, Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Aus einer ticketlosen Fahrt resultierten für einen 33-jährigen Mann gleich zwei Anzeigen.

Der Reisende war am Donnerstagmittag zwischen Grimmenthal und Erfurt mit einer Regionalbahn unterwegs, allerdings ohne den erforderlichen Fahrschein. Das Zugpersonal informierte die Bundespolizei zur Situation und beim Halt in Erfurt wurde der Deutsche kontrolliert. Da er in der Vergangenheit bereits mehrfach in Konflikt mit dem Gesetz gestanden hat, tasteten die Beamten aus Gründen der Eigensicherung seine Oberbekleidung ab. Zudem gewährte der Mann einen Blick in seine mitgeführte Umhängetasche. Darin kam ein Einhandmesser zum Vorschein. Das Messer wurde durch die Bundespolizisten sichergestellt.

Für die ticketlose Fahrt und den Verstoß gegen das Waffengesetz gab es Anzeigen.

Darüber hinaus war die hessische Justiz über die Information zum Sachverhalt dankbar. Mit Aufenthaltsermittlungen suchte man nach dem Mann, der zum einen als Zeuge in einem Strafverfahren behilflich sein kann und in einer Strafvollstreckungssache gegen ihn selbst, da er gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen haben soll.

