POL-Einsatz: Mehrere Seenoteinsätze auf dem Bodensee

79395 Grißheim (ots) - Am gestrigen Sonntag, den 13.07.2025, gegen 16:00 Uhr, gingen zwei Väter mit ihren Kindern an der ehemaligen Nato Rampe bei Grißheim im Rhein baden. Hierbei gerieten die insgesamt sechs Personen in einen Strudel, aus dem sie sich mit eigener Kraft nicht mehr befreien konnten. Einem der Väter gelang es unter enormen Anstrengungen sich und seinen 8-jährigen Sohn aus dem Sog zu befreien. In Folge ...

mehr