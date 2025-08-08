PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Braunschweig

POL-BS: Trickbetrug - Lotteriegewinn versprochen

Braunschweig (ots)

Lehndorf, 30.07.2025, 12:00h

Betrüger setzen Frau mit angeblichem Gerichtsverfahren unter Druck

Vor rund einer Woche wurde eine 57-jährige Frau aus Lehndorf telefonisch von einer unterdrückten Telefonnummer angerufen. Im Gespräch spiegelte ihr eine angebliche Mitarbeiterin eines Hamburger Gerichts vor, dass sie aufgrund eines nicht gekündigten Abonnements Mahngebühren in fünfstelliger Höhe an ein georgisches Konto überweise müsse. Nachdem dieser Aufforderung nachgekommen war, kam es zu einem zweiten Telefonat mit einem bislang unbekannten Mann einer angeblichen Kanzlei. Darin wurde ihr ein Millionengewinn versprochen, der aus dem Lotterie-Abonnement stammt. Dazu sollte die 57-Jährige ebenfalls einen fünfstelligen Betrag als Kaution überweisen. Durch einen aufmerksamen Mitarbeiter bei der Bank konnte eine entsprechende Überweisung verhindert und die betrügerische Handlung aufgedeckt werden. Die 57-Jährige wurde so vor einem noch größeren Schaden bewahrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

