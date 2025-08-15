Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallflucht in der Bahnhofstraße

Schweich (ots)

Am Dienstag, den 12.08.2025 kam es zwischen 16:00 und 17:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Schweich, unweit der Einmündung Langfuhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw der Marke Seat. Der unfallverursachende Fahrer entfernte sich samt Fahrzeug anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Die Schadenshöhe dürfte schätzungsweise bei 4000 EUR liegen.

Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein Fahrrad oder einen E-Scooter gehandelt haben. Die Polizeiinspektion Schweich hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem flüchtigen Fahrer/ Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich unter 06502 9157 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell