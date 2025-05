Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Diebstahl mitten in der Nacht

Odenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zum Montag wurde in Odenbach durch Unbekannte ein Kennzeichenpaar entwendet.

Eine 84-jährige Geschädigte stellte ihren grauen Opel Meriva am Sonntagabend gegen 18:00 Uhr in der Bahnhofstraße in Odenbach ab. Am nächsten Morgen musste sie mit Schrecken feststellen, dass sowohl das hintere als auch das vordere Kennzeichen ihres Fahrzeuges fehlten. Bislang gibt es keine Hinweise zu einem Tatverdächtigen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum in Odenbach etwas beobachtet haben und Angaben zu dem genannten Ereignis machen können, werden gebeten sich unter der 0631/369-14599 bei der Polizei in Lauterecken zu melden. |pilek

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken

Telefon: 0631/369-14599

PILauterecken@Polizei.RLP.de www.polizei.rlp.de/pi.lauterecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell