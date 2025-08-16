Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Konz (ots)

Am Mittwoch, den 13.08.2025, in der Zeit von 06:00 Uhr bis 14:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des Netto Marktes Konz, eine Verkehrsunfallflucht.

Die Unfallgeschädigte stellte ihren PKW, einen schwarzen Honda Civic, vorwärts in Queraufstellung, in zweiter Reihe vor dem Netto Markt, unbeschädigt ab. Im Nachgang stellte sie einen Streifschaden im hinteren rechten Fahrzeugbereich, sowie an der hinteren rechten Felge fest. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1500 EUR.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiwache Konz unter der Telefonnummer 06501/92680 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell