Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Norma Parkplatz

Waldrach (ots)

Am Samstag, dem 16.08.2025, im Zeitraum von 09:00 bis 10:00 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz des Norma Marktes in Waldrach eine Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte PKW war in dem o.g. Zeitraum auf der Parkfläche hinter dem Markt abgestellt. Vermutlich kollidierte der Unfallverursacher beim Ein-/Ausparken mit dem geschädigten PKW. Es entstand Sachschaden im Wert von ca 1.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich
Tel.: 06502 / 91570

https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Trier
