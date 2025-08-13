Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Dieb entwendet und beschädigt Fahrradteile

Jockgrim (ots)

Dienstagnacht wurde ein Fahrrad in der Max-Planck-Straße entwendet. Der mittels Fahrradschloss gesicherte Vorderreifen wurde vom restlichen Fahrrad getrennt und befand sich noch am Fahrradständer. Weiterhin wurde an drei weiteren Fahrrädern manipuliert indem Teile beschädigt oder entwendet wurden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen.

