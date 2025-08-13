PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Jockgrim - Dieb entwendet und beschädigt Fahrradteile

Jockgrim (ots)

Dienstagnacht wurde ein Fahrrad in der Max-Planck-Straße entwendet. Der mittels Fahrradschloss gesicherte Vorderreifen wurde vom restlichen Fahrrad getrennt und befand sich noch am Fahrradständer. Weiterhin wurde an drei weiteren Fahrrädern manipuliert indem Teile beschädigt oder entwendet wurden.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wörth in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Pressestelle

Telefon: 07271-9221-1803
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 12:41

    POL-PDLD: Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung

    Birkweiler B 10 (ots) - Am 13.08.25, gegen 11.40 Uhr, kam es auf der B 10 bei Birkweiler, in Fahrtrichtung Pirmasens, zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein Verkehrsteilnehmer, der mit einem grünen Hyundai Bayon unterwegs war, wurde vor der Anschlussstelle Birkweiler, dort wo die Fahrbahn von 2 auf einen Fahrstreifen verengt wird, von einem grauen Audi A 4, ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 10:06

    POL-PDLD: Kennzeichen entwendet und Reifen zerstochen

    Landau (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12./13.08.2025) meldete eine Anwohnerin der Batschkastraße in Landau, dass sie gegen 04:00 Uhr durch ein lautes Zischen wach geworden sei. Bei einer Nachschau konnte sie feststellen, dass jemand an einem geparkten Fahrzeug einen Reifen zerstochen hat und weggelaufen ist. Im Nahbereich konnte ein 20-jähriger Mann festgestellt werden. Im Rahmen seiner Durchsuchung ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 10:05

    POL-PDLD: Aufmerksame Spaziergängerin verhindert womöglich Schlimmeres

    Ilbesheim (ots) - Am Dienstagabend (12.08.2025) meldete gegen 20:45 Uhr eine 39-jährige Spaziergängerin der Polizei Hilferufe aus einem Wohnanwesen in der Arzheimer Straße in Ilbesheim. Die Beamten sowie der Rettungsdienst und die Feuerwehr wurden zur genannten Örtlichkeit entsandt. Noch vor deren Eintreffen konnten sich Nachbarn Zutritt zu dem Haus verschaffen. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren