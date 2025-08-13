PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Straßenverkehrsgefährdung, Nötigung

Birkweiler B 10 (ots)

Am 13.08.25, gegen 11.40 Uhr, kam es auf der B 10 bei Birkweiler, in Fahrtrichtung Pirmasens, zu einem gefährlichen Überholmanöver. Ein Verkehrsteilnehmer, der mit einem grünen Hyundai Bayon unterwegs war, wurde vor der Anschlussstelle Birkweiler, dort wo die Fahrbahn von 2 auf einen Fahrstreifen verengt wird, von einem grauen Audi A 4, über die dortige Sperrfläche, überholt. Um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu vermeiden, musste der Überholte eine Vollbremsung hinlegen und nach rechts ausweichen. Wer dies beobachtet hat oder ebenfalls gefährdet wurde, wird gebeten sich bei der Polizei in Annweiler zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler
Telefon: 06346 96462520
pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

