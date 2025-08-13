PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schafe auf Fahrbahn

Insheim (ots)

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Dienstagnachmittag (12.08.2025) gegen 17:40 Uhr freilaufende Schafe im Bereich der B38 in Höhe des Flugplatzes Ebenberg sowie bei Insheim. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten letztlich drei Schafe am Ortseingang Insheim festgestellt und dort festgesetzt werden. Die Schafhalterin wurde erreicht und kümmerte sich um die Abholung.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

