PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Ein Kraftradfahrer, viele Vergehen

Landau (ots)

Eine Passantin meldete der Polizei am Dienstagabend (12.08.2025) gegen 18:00 Uhr einen Rollerfahrer mit auffälliger Fahrweise im Ostpark in Landau. Der 38-jährige Kraftradfahrer wurde angetroffen und konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass so Einiges nicht in Ordnung war: Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin. Zudem war das Fahrzeug nicht versichert und das angebrachte Kennzeichen passte gar nicht zu dem Kraftrad. Das Kennzeichen wurde nämlich im Dezember 2024 in Landau von einem anderen Kraftrad als gestohlen gemeldet. Doch damit nicht genug. Bei dem 36-Jährigen wurde zudem eine geringe Menge Amphetamin und ein Pfefferspray ohne Kennzeichnung aufgefunden. Er wurde im Anschluss an die Maßnahmen vor Ort zur Dienststelle verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Das Kennzeichen, das Amphetamin und das Pfefferspray wurden sichergestellt. Der Mann muss sich nun in diversen Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Trunkenheit im Verkehr, Verstößen gegen das Pflichtversicherungs-, Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie Diebstahl verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 09:58

    POL-PDLD: Polizeibeamte beleidigt

    Landau (ots) - Am Dienstagnachmittag (12.08.2025) gegen 16:30 Uhr wurde die Polizei zu einer randalierenden Person an den Hauptfriedhof in der Zweibrücker Straße in Landau gerufen. Vor Ort konnte ein 48-jähriger Mann angetroffen werden. Beim Erblicken der Beamten begann er unvermittelt, diese lautstark zu beleidigen. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Landau Pressestelle Telefon: 06341-287-2003 ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 08:19

    POL-PDLD: Unbekannter entblößt sich vor Joggerin

    Steinfeld (ots) - Am Dienstag, 12.08.2025, gegen 18:00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Bad Bergzabern ein Exhibitionist in Steinfeld, im Bereich Wengelspfad gemeldet. Der Unbekannte hatte sich zuvor einer Joggerin mit heruntergelassener Hose gezeigt. Beschrieben wird der Mann circa Mitte/Ende 30 Jahre, längere, helle Haare, kein Bart, keine Brille, trug ein dunkelgraues T-Shirt, legere Sporthose und Schuhe. Der Mann ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 14:59

    POL-PDLD: Hatzenbühl - Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

    Hatzenbühl (ots) - Montagnachmittag fuhr ein PKW-Fahrer in der Kirchstraße nach links auf das dortige Tankstellengelände und übersah dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser stürzte und wurde schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Die Fahrbahn wurde zwecks Unfallaufnahme kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren