POL-PDLD: Ein Kraftradfahrer, viele Vergehen

Eine Passantin meldete der Polizei am Dienstagabend (12.08.2025) gegen 18:00 Uhr einen Rollerfahrer mit auffälliger Fahrweise im Ostpark in Landau. Der 38-jährige Kraftradfahrer wurde angetroffen und konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellte sich heraus, dass so Einiges nicht in Ordnung war: Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Cannabis und Amphetamin. Zudem war das Fahrzeug nicht versichert und das angebrachte Kennzeichen passte gar nicht zu dem Kraftrad. Das Kennzeichen wurde nämlich im Dezember 2024 in Landau von einem anderen Kraftrad als gestohlen gemeldet. Doch damit nicht genug. Bei dem 36-Jährigen wurde zudem eine geringe Menge Amphetamin und ein Pfefferspray ohne Kennzeichnung aufgefunden. Er wurde im Anschluss an die Maßnahmen vor Ort zur Dienststelle verbracht, wo ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Das Kennzeichen, das Amphetamin und das Pfefferspray wurden sichergestellt. Der Mann muss sich nun in diversen Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Trunkenheit im Verkehr, Verstößen gegen das Pflichtversicherungs-, Betäubungsmittel- und Waffengesetz sowie Diebstahl verantworten.

