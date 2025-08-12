POL-PDLD: Hatzenbühl - Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Rülzheim (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 06.08. auf den 07.08.2025, in der Neufeldstraße in Rülzheim die Gartentür eines Wohnanwesens aufzuhebeln. Die Tat scheiterte offenbar, nachdem ein Bewegungsmelder ausgelöst wurde, woraufhin die Täter flüchteten. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Urlaub und meldeten das Vorkommnis erst jetzt. An der Tür wurden mehrere kleine ...

