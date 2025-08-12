PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hatzenbühl - Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Hatzenbühl (ots)

Montagnachmittag fuhr ein PKW-Fahrer in der Kirchstraße nach links auf das dortige Tankstellengelände und übersah dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser stürzte und wurde schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Die Fahrbahn wurde zwecks Unfallaufnahme kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Pressestelle

Telefon: 07271-9221-1803
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 12.08.2025 – 14:57

    POL-PDLD: Kandel - Fahrzeugführer kollidiert nach Niesanfall mit Leitplanke

    Kandel (ots) - Montagmorgen kam ein 63-jähriger Fahrzeugführer, aufgrund eines Niesanfalls auf der A65, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Unverletzt fuhr er sein Fahrzeug in Höhe der Anschlussstelle Kandel-Nord (Fahrtrichtung Karlsruhe) auf den Standstreifen. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden dadurch nicht gefährdet. Das Fahrzeug war ...

  • 12.08.2025 – 10:26

    POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Rülzheim

    Rülzheim (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 06.08. auf den 07.08.2025, in der Neufeldstraße in Rülzheim die Gartentür eines Wohnanwesens aufzuhebeln. Die Tat scheiterte offenbar, nachdem ein Bewegungsmelder ausgelöst wurde, woraufhin die Täter flüchteten. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Urlaub und meldeten das Vorkommnis erst jetzt. An der Tür wurden mehrere kleine ...

