POL-PDLD: Hatzenbühl - Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt
Hatzenbühl (ots)
Montagnachmittag fuhr ein PKW-Fahrer in der Kirchstraße nach links auf das dortige Tankstellengelände und übersah dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser stürzte und wurde schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Die Fahrbahn wurde zwecks Unfallaufnahme kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Pressestelle
Telefon: 07271-9221-1803
piwoerth@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell