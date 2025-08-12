PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kandel - Fahrzeugführer kollidiert nach Niesanfall mit Leitplanke

Kandel (ots)

Montagmorgen kam ein 63-jähriger Fahrzeugführer, aufgrund eines Niesanfalls auf der A65, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Unverletzt fuhr er sein Fahrzeug in Höhe der Anschlussstelle Kandel-Nord (Fahrtrichtung Karlsruhe) auf den Standstreifen. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden dadurch nicht gefährdet. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Autobahnmeisterei übernahm dabei die Absicherung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth
Pressestelle

Telefon: 07271-9221-1803
piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

