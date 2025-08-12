POL-PDLD: Kandel - Fahrzeugführer kollidiert nach Niesanfall mit Leitplanke
Kandel (ots)
Montagmorgen kam ein 63-jähriger Fahrzeugführer, aufgrund eines Niesanfalls auf der A65, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Unverletzt fuhr er sein Fahrzeug in Höhe der Anschlussstelle Kandel-Nord (Fahrtrichtung Karlsruhe) auf den Standstreifen. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden dadurch nicht gefährdet. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Autobahnmeisterei übernahm dabei die Absicherung.
