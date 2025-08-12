POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Rülzheim
Rülzheim (ots)
Unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 06.08. auf den 07.08.2025, in der Neufeldstraße in Rülzheim die Gartentür eines Wohnanwesens aufzuhebeln. Die Tat scheiterte offenbar, nachdem ein Bewegungsmelder ausgelöst wurde, woraufhin die Täter flüchteten. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Urlaub und meldeten das Vorkommnis erst jetzt. An der Tür wurden mehrere kleine Hebelmarken von etwa 1,5 cm Breite festgestellt. Eine Spurensuche blieb erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Germersheim
Friedrich-Ebert-Str. 5
76726 Germersheim
Tel. 07274-9580
E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell