PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Rülzheim

Rülzheim (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 06.08. auf den 07.08.2025, in der Neufeldstraße in Rülzheim die Gartentür eines Wohnanwesens aufzuhebeln. Die Tat scheiterte offenbar, nachdem ein Bewegungsmelder ausgelöst wurde, woraufhin die Täter flüchteten. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Urlaub und meldeten das Vorkommnis erst jetzt. An der Tür wurden mehrere kleine Hebelmarken von etwa 1,5 cm Breite festgestellt. Eine Spurensuche blieb erfolglos. Die Polizei bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim
Friedrich-Ebert-Str. 5
76726 Germersheim
Tel. 07274-9580
E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 15:35

    POL-PDLD: Motorradfahrer entziehen sich Polizeikontrolle

    Oberhausen - Kapellen-Drusweiler (ots) - Am Sonntag, 10.08.2025, gegen 18:15 Uhr, überwachten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der B 427, am Ortseingang Oberhausen, aus Richtung Bad Bergzabern kommend. Ein Motorradfahrer aus einer 3-er Gruppe Motorradfahrern wurde bei erlaubten 70 Km/h mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Beim Erkennen der ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:57

    POL-PDLD: Zu schnell in die Kurve

    Rinnthal (ots) - Ein 28jähriger Motorradfahrer aus dem Raum Neunkirchen befuhr am Sonntag gegen 13 Uhr die B48 aus Richtung Hofstätten in Richtung Rinnthal. In einer auf 30km/h Höchstgeschwindigkeit begrenzten Kurve verlor er die Kontrolle über seine Rennmaschine, schrammte die Leitplanke und stürzte auf die Fahrbahn. Der Fahrer blieb bei dem Sturz unverletzt. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Die Fahrbahn musste im Anschluss gereinigt werden. Es kam zu ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:38

    POL-PDLD: Kandel - randalierender Patient muss verlegt werden

    Kandel (ots) - Sonntagabend meldete eine Mitarbeiterin der Asklepios-Klinik einen 40-jährigen Randalierer. Dieser werfe mit Gegenständen und sei aggressiv. Vor Ort konnte der Störer aus Germersheim angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab 2,4 Promille. Aufgrund der Gesamtumstände wurde er in eine psychiatrische Einrichtung verlegt. Der Transport wurde polizeilich begleitet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren