POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Aacher Straße - Autofahrer gerät in Gegenverkehr (04.07.2025)

Engen (ots)

Bei einem Unfall auf der Aacher Straße ist am Freitagabend ein Autofahrer in den Gegenverkehr geraten. Kurz vor Mitternacht war ein 22-jähriger Audifahrer von Engen kommend auf der Aacher Straße in Richtung Aach unterwegs. Vermutlich aufgrund Alkoholeinfluss und überhöhter Geschwindigkeit kam der junge Mann mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit der linken Fahrzeugseite eines Suzuki Vitara einer 29-Jährigen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab ein Alkoholtest bei dem 22-Jährigen einen Wert von 0,4 Promille, woraufhin er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, kümmerten sich Abschleppdienste um die Wagen an denen durch den Zusammenstoß wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro entstand.

