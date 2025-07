Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkr. Konstanz) Betrunkene Autofahrerin touchiert Baum und überfährt Katze (05.07.2025)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Eine betrunkene Autofahrerin ist am Samstagabend in der Lindenstraße aufgefallen. Gegen 22.40 Uhr nahmen Anwohner einen lauten Knall wahr und stellten anschließend fest, dass ein Hyundai erst einen Baum touchiert und anschließend eine Katze überfahren hatte. Ohne sich weiter darum zu kümmern fuhr der Wagen jedoch einfach bis auf den Parkplatz eines Gasthofes weiter. Dort trafen die verständigten Beamten auf die 46-jährige Hyundaifahrerin, bei der ein Alkoholtest einen Wert von über 2 Promille ergab. Die Frau musste im Krankenhaus zwei Blutproben abgeben. Neben ihrem Führerschein behielten die Polizisten auch ihren Fahrzeugschlüssel ein, da sie sich völlig uneinsichtig zeigte. Um die tote Katze kümmerte sich der durch Nachbarn verständigte Besitzer. Die Höhe des an dem Baum entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

