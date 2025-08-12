PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sattelschlepper umgekippt

POL-PDLD: Sattelschlepper umgekippt
  • Bild-Infos
  • Download

Rohrbach/A65 (ots)

Heute Morgen, gegen 09.00 Uhr, befuhr ein Sattelschlepper (ca. 40 Tonnen), die A65 von Karlsruhe kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Beim Einfahren in den einspurigen Baustellenbereich, ca. 200m nach Rohrbach, verlor der Fahrer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit der Beton-Baustellenbegrenzung. Hierdurch schaukelte sich der mit leeren Glasflaschen beladene LKW immer mehr auf und kippte auf die linke Fahrzeugseite, wodurch dann beide Fahrspuren blockiert waren. Drei entgegenkommende PKW-Fahrer konnten noch nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen und beschädigten sich hierbei ihre Fahrzeuge. Der LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Da auch Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug liefen, wurde das angrenzende Erdreich ausgebaggert. Der Verkehr in beiden Richtungen musste an den Anschlussstellen Rohrbach und Insheim großräumig abgeleitet werden. Die Bergungsarbeiten dauern aktuell (15.00 Uhr) immer noch an und werden noch bis mindestens 18.00 Uhr andauern.

Rückfragen bitte an:

Jörg Dausch
Polizeiinspektion Edenkoben


Telefon: 06323 955 0
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 14:57

    POL-PDLD: Kandel - Fahrzeugführer kollidiert nach Niesanfall mit Leitplanke

    Kandel (ots) - Montagmorgen kam ein 63-jähriger Fahrzeugführer, aufgrund eines Niesanfalls auf der A65, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Unverletzt fuhr er sein Fahrzeug in Höhe der Anschlussstelle Kandel-Nord (Fahrtrichtung Karlsruhe) auf den Standstreifen. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden dadurch nicht gefährdet. Das Fahrzeug war ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:26

    POL-PDLD: Versuchter Einbruch in Rülzheim

    Rülzheim (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht vom 06.08. auf den 07.08.2025, in der Neufeldstraße in Rülzheim die Gartentür eines Wohnanwesens aufzuhebeln. Die Tat scheiterte offenbar, nachdem ein Bewegungsmelder ausgelöst wurde, woraufhin die Täter flüchteten. Die Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Urlaub und meldeten das Vorkommnis erst jetzt. An der Tür wurden mehrere kleine ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 15:35

    POL-PDLD: Motorradfahrer entziehen sich Polizeikontrolle

    Oberhausen - Kapellen-Drusweiler (ots) - Am Sonntag, 10.08.2025, gegen 18:15 Uhr, überwachten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der B 427, am Ortseingang Oberhausen, aus Richtung Bad Bergzabern kommend. Ein Motorradfahrer aus einer 3-er Gruppe Motorradfahrern wurde bei erlaubten 70 Km/h mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Beim Erkennen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren