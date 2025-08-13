Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unbekannter entblößt sich vor Joggerin

Steinfeld (ots)

Am Dienstag, 12.08.2025, gegen 18:00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Bad Bergzabern ein Exhibitionist in Steinfeld, im Bereich Wengelspfad gemeldet. Der Unbekannte hatte sich zuvor einer Joggerin mit heruntergelassener Hose gezeigt.

Beschrieben wird der Mann circa Mitte/Ende 30 Jahre, längere, helle Haare, kein Bart, keine Brille, trug ein dunkelgraues T-Shirt, legere Sporthose und Schuhe. Der Mann konnte im Zuge der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell