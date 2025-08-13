PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unbekannter entblößt sich vor Joggerin

Steinfeld (ots)

Am Dienstag, 12.08.2025, gegen 18:00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Bad Bergzabern ein Exhibitionist in Steinfeld, im Bereich Wengelspfad gemeldet. Der Unbekannte hatte sich zuvor einer Joggerin mit heruntergelassener Hose gezeigt.

Beschrieben wird der Mann circa Mitte/Ende 30 Jahre, längere, helle Haare, kein Bart, keine Brille, trug ein dunkelgraues T-Shirt, legere Sporthose und Schuhe. Der Mann konnte im Zuge der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Reiner Steigner

Telefon: 06343-9334-1402
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

  • 12.08.2025 – 14:59

    POL-PDLD: Hatzenbühl - Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

    Hatzenbühl (ots) - Montagnachmittag fuhr ein PKW-Fahrer in der Kirchstraße nach links auf das dortige Tankstellengelände und übersah dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser stürzte und wurde schwerverletzt in eine Klinik gebracht. Die Fahrbahn wurde zwecks Unfallaufnahme kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 14:57

    POL-PDLD: Kandel - Fahrzeugführer kollidiert nach Niesanfall mit Leitplanke

    Kandel (ots) - Montagmorgen kam ein 63-jähriger Fahrzeugführer, aufgrund eines Niesanfalls auf der A65, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Unverletzt fuhr er sein Fahrzeug in Höhe der Anschlussstelle Kandel-Nord (Fahrtrichtung Karlsruhe) auf den Standstreifen. Weitere Verkehrsteilnehmer wurden dadurch nicht gefährdet. Das Fahrzeug war ...

    mehr
