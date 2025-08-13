POL-PDLD: Polizeibeamte beleidigt
Landau (ots)
Am Dienstagnachmittag (12.08.2025) gegen 16:30 Uhr wurde die Polizei zu einer randalierenden Person an den Hauptfriedhof in der Zweibrücker Straße in Landau gerufen. Vor Ort konnte ein 48-jähriger Mann angetroffen werden. Beim Erblicken der Beamten begann er unvermittelt, diese lautstark zu beleidigen. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.
