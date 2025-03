Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Unfall an Einmündung

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Eichstedtstraße / Wolfgangstraße verletzte sich am Montagabend, 24. März, ein 23-Jähriger Mann aus Hamm leicht.

Der Audi-Fahrer befuhr gegen 20.55 Uhr die Wolfgangstraße in südlicher Richtung. In Höhe der Einmündung beabsichtigte der 23-Jährige nach links in östliche Richtung in die Eichstedtstraße abzubiegen. Dabei kollidierte er mit dem Opel einer 46-jährigen Hammerin, die die Eichstedtstraße in westlicher Richtung befuhr.

Der Opel des 23-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 7.000 Euro.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 23-Jährige leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell