Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kennzeichen entwendet und Reifen zerstochen

Landau (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (12./13.08.2025) meldete eine Anwohnerin der Batschkastraße in Landau, dass sie gegen 04:00 Uhr durch ein lautes Zischen wach geworden sei. Bei einer Nachschau konnte sie feststellen, dass jemand an einem geparkten Fahrzeug einen Reifen zerstochen hat und weggelaufen ist. Im Nahbereich konnte ein 20-jähriger Mann festgestellt werden. Im Rahmen seiner Durchsuchung konnte ein Messer sowie das hintere Kennzeichen des beschädigten Fahrzeugs aufgefunden werden. Er wurde einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterzogen und im Anschluss wieder aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Tatbegehung stritt er ab. Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahl verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

