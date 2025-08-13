PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Aufmerksame Spaziergängerin verhindert womöglich Schlimmeres

Ilbesheim (ots)

Am Dienstagabend (12.08.2025) meldete gegen 20:45 Uhr eine 39-jährige Spaziergängerin der Polizei Hilferufe aus einem Wohnanwesen in der Arzheimer Straße in Ilbesheim. Die Beamten sowie der Rettungsdienst und die Feuerwehr wurden zur genannten Örtlichkeit entsandt. Noch vor deren Eintreffen konnten sich Nachbarn Zutritt zu dem Haus verschaffen. Es stellte sich heraus, dass die betagte Bewohnerin bereits gegen 17:00 Uhr gestürzt war und sich nicht selbst helfen konnte. Sie wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Durch die aufmerksame Spaziergängerin wurden womöglich schlimmere Folgen des Sturzes verhindert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

