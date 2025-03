Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl von E-Bike und diverser sonstiger Geräte

Kurtscheid (ots)

In der Nacht von Samstag, 22.03.2025 auf Sonntag, 23.03.2025 ereigneten sich in der Ortslage Kurtscheid diverse Diebstähle. Unter anderem wurde ein E-Bike aus einem Schuppen, sowie diverse Geräte wie ein Weber-Grill, ein Teichsauger und ein weiteres Fahrrad gestohlen. Bis auf das E-Bike konnten alle bislang gemeldeten Geräte, meist unweit der Tatorte wieder aufgefunden und nach Spurensuche wieder ausgehändigt werden. Aufgrund einer Kammeraufzeichnungen, dürfte es sich bei dem komplett dunkel gekleideten Täter um einen Mann mittleren Alters mit kurzen blonden Haaren gehandelt haben. Dieser trug außerdem eine Umhängetasche. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Zeugen, die möglicherweise den Täter oder verdächtige Fahrzeuge gesehen haben werden gebeten, Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

